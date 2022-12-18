Главная елка Казахстана зажжется в Астане 19 декабря

18 дек. 2:34

Главная елка Казахстана будет зажжена на масштабном фестивале Astana Muz Fest 2022, рассказали в акимате.

Фестиваль будет длиться неделю, он откроется на площади у выставочного центра EXPO 19 декабря в 18:00.

"На мероприятии зажгут главную елку страны, продолжат вечер выступления казахстанских артистов, хора, Деда Мороза и Снегурочки. Гостям и жителям Астаны будут представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес". Также на открытии фестиваля пройдет награждение победителей конкурса ледяных скульптур на тему "Сказки народов мира". Скульптуры с подсветкой начнут возводить за 3 дня до начала фестиваля", - пояснили в ведомстве.

В тот же день заработает зимний городок с катком, горками, аттракционами, новогодней ярмаркой еды и сувениров, аниматорами для детей.

В будни здесь можно будет покататься на коньках и с горки, сделать интересные фото на фоне скульптур и в фотозонах, принять участие в зимних активностях.

В последний день фестиваля, 25 декабря, с 11:00 гостей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, танцевальные баттлы, мастер-классы и, конечно, катания на коньках и горках.

Завершится праздник концертом казахстанских звезд, розыгрышем призов и огненным шоу.