СМИ: команда Байдена готовится к его предвыборной кампании

17 дек. 21:58

Советники американского президента Джо Байдена начали предварительную работу над его предвыборной кампанией на случай, если он решит баллотироваться на второй срок, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По ее данным, сейчас команда Байдена рассматривает технические вопросы, например, выбор места для предвыборного штаба.

Кроме того, прошли консультации с бывшим президентом Бараком Обамой по возможной дате объявления о переизбрании: 44‑й президент США в 2011 году сообщил о выдвижении на второй срок 4 апреля - эта дата может послужить ориентиром и для команды Байдена, хотя окончательное решение примет он сам.