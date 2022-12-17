Замглавы МИД: Азербайджан продолжит прилагать усилия для мира и стабильности в регионе

17 дек. 21:45

Азербайджан, несмотря на все провокации Армении, продолжит прилагать усилия по всем значимым направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе, об этом заявил заместитель министра иностранных дел АР Фариз Рзаев на встрече с президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кереши, которая прошла в Нью-Йорке.

Дипломат рассказал президенту ГА ООН о ситуации в регионе, в том числе о восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, о минных угрозах, а также о шагах, предпринимаемых Баку для нормализации отношений с Ереваном.

Рзаев подчеркнул, что, невзирая на армянские провокации, Азербайджан будет по-прежнему прилагать усилия по всем важным направлениям для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Кереши указал, что Азербайджан входит в число наиболее активных стран ООН, оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также отметил, что высоко ценит значимые для мира инициативы, выдвинутые Азербайджаном для борьбы с пандемией коронавируса.