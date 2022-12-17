Верблюд на вольном выпасе спровоцировал смертельное ДТП в Казахстане

17 дек. 21:36

ДТП с верблюдом произошло в Кызылординской области накануне, на трассе Кызылорда-Жалагаш в Сырдарьинском районе, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД Казахстана.

"По факту дорожно-транспортного происшествия - наезда автомашины Mazda-626 на верблюда на трассе Кызылорда-Жалагаш начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - пояснили в полиции.

В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, он был госпитализирован.

Правоохранители ищут хозяина верблюда: животное было на вольном выпасе без присмотра, что и стало причиной трагедии.