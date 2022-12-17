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Президент Грузии призвала не спекулировать на теме Саакашвили

Президент Грузии призвала не спекулировать на теме Саакашвили

Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала не спекулировать на теме бывшего главы государства Михаила Саакашвили и подождать, пока суд вынесет решение.

Она предупредила, что эта тема способствует поляризации.

"Я говорила и повторю, что для этой страны, ее репутации, ее внутренней стабильности и для ее будущего очень важно, чтобы все стороны прекратили спекуляции и дождались решения суда 22 декабря, которое, я хочу быть уверенной, позволит народу Грузии выбраться из этой ситуации", - приводит слова Зурабишвили Sputnik Грузия.

Напомним, судебное заседание, на котором будет решаться вопрос отмены или отсрочки наказания для Саакашвили, пройдет 22 декабря. С таким ходатайством в суд ранее обратились его адвокаты.

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