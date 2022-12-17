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Почти 1,5 тыс км берегов очистили на Ставрополье участники акции "Вода России"

Почти 1,5 тыс км берегов очистили на Ставрополье участники акции &quot;Вода России&quot;

Участники всероссийской экологической акции "Вода России" с начала уходящего года очистили от мусора почти 1,5 тыс км побережий на Ставрополье, рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Роман Коврыга.

По его словам, почти за год в 426 мероприятиях акции приняли участие 17 825 жителей 31 муниципального района.

"А протяженность очистки берегов водных объектов составила 1 459,277 км. Наши берега стали чище, объем собранного мусора - почти 3,1 тыс кубических метров", - цитирует чиновника ТАСС.

Коврыга пояснил, что самыми активными оказались волонтеры из Невинномысска, Арзгирского и Кировского муниципальных округов, а также Пятигорска и Александровского округа.

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