Россиян предупредили о массовых кражах Телеграм-аккаунтов

17 дек. 20:23

Минцифры предупреждает россиян о "массовых угонах аккаунтов" в мессенджере Телеграм, соответствующее сообщение опубликовано в канале ведомства.

В нем говорится, что сначала пользователю поступает сообщение от кого-то из списка его контактов о полученном подарке - подписке на Телеграм Премиум.

Если человек нажимает на кнопку, то ему приходит код авторизации якобы для активации премиум-подписки. Если ввести его, то аккаунт сразу же откроется у злоумышленника, который мгновенно рассылает подобные сообщения по всему списку контактов.

Защитить аккаунт поможет двухфакторная аутентификация. В ведомстве также настоятельно рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам.