ЧМ-2022: Хорватия обыграла Марокко и заняла третье место 

17 дек. 19:55

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре.



У хорватов отличились Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42-я). В составе Марокко единственный мяч на 9-й минуте записал на свой счет Ашраф Дари.



Финал турнира, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции, состоится 18 декабря. Начало – в 18:00 (мск).