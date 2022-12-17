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ЧМ-2022: Хорватия обыграла Марокко и заняла третье место 

ЧМ-2022: Хорватия обыграла Марокко и заняла третье место 

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре. 
  
У хорватов отличились Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42-я). В составе Марокко единственный мяч на 9-й минуте записал на свой счет Ашраф Дари. 
  
Финал турнира, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции, состоится 18 декабря. Начало – в 18:00 (мск).

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