Уникальная для Кавказа тюбинговая трасса открылась в экопарке в Кабардино-Балкарии

17 дек. 19:48

Единственная на Кавказе тюбинговая трасса, на которой можно кататься круглый год, заработала в урочище Лахран Зольского района Кабардино-Балкарии в экопарке "Долина нарзанов".

Горка для катания на ватрушках - самая длинная и скоростная в регионе. Ее длина 450 м. Благодаря пластиковому покрытию и бугельному подъемнику, на ней можно кататься весь год, пишет ТАСС.

"Мы предлагаем отдыхающим всесезонную детскую тюбинговую горку с пятью трассами, детский троллей, городок. В летний период погода позволяет, и отдыхающим предлагаем нарзанные ванны, где люди с удовольствием купаются", - отметил директор экопарка Хасан Ажахов.

Он уточнил, что, помимо "огромного количества нарзанных источников", экопарк может похвалиться хорошей кухней и магазином сувениров, многое еще планируется сделать.