Кондратьев, Владимиров и Голубев попросили Путина взять под госконтроль экспорт зерна

17 дек. 19:33

Главы трех регионов Юга России попросили президента Владимира Путина взять под государственный контроль экспорт зерна и ограничить долю иностранных трейдеров на сельхозпредприятиях.

Инициативу представили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ставрополья Владимир Владимиров и донской губернатор Василий Голубев, написал в своем Telegram-канале Кондратьев.

"С коллегами-губернаторами выступили с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК", - пояснил он.

Ранее телеканал "Россия-1" показал документальный фильм "Зерно" с выдержками из документа, из которых следует, что главы регионов предлагают ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в агропромышленном комплексе, а также перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.