Саженцы платана и ясеня посадили в Зангиланском районе

Еще одна акция по посадке деревьев прошла в Зангиланском районе для восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как пояснил сотрудник Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов, в акции принимали участие представители Минэкологии Азербайджана. Они высадили саженцы восточного платана и обыкновенного ясеня, выращенные в питомниках министерства, подходящих для местного климата, посеяли семена дуба.
"Лесовосстановительные работы и посадка деревьев продолжаются во всех районах республики", - подчеркнул Гарибов.