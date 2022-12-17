Саженцы платана и ясеня посадили в Зангиланском районе

17 дек. 19:19

Еще одна акция по посадке деревьев прошла в Зангиланском районе для восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как пояснил сотрудник Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов, в акции принимали участие представители Минэкологии Азербайджана. Они высадили саженцы восточного платана и обыкновенного ясеня, выращенные в питомниках министерства, подходящих для местного климата, посеяли семена дуба.

"Лесовосстановительные работы и посадка деревьев продолжаются во всех районах республики", - подчеркнул Гарибов.