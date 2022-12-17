Ребенок погиб в ДТП по дороге на соревнования в Актюбинской области

17 дек. 18:59

Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Актюбинской области, есть жертва. Об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

"На 68-м километре автодороги Актобе-Болгарка-Шубаркудук произошло опрокидывание автомобиля марки Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района", - пояснили в полиции.

В салоне было 11 человек, девять из них - дети 2010-2011 года рождения, направлявшиеся из села Шубаркудук в Актобе на волейбольный турнир.

Один ребенок умер на месте аварии, остальные были доставлены в детскую больницу Актобе.

В полиции напомнили, что перед поездкой с детьми надо за три дня подать заявку для сопровождения стражами порядка.