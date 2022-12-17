Ильхам Алиев рассказал о строительстве еще одного энергомоста из Азербайджана в Европу

17 дек. 18:36

Благодаря подписанию Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии начинается строительство еще одного энергомоста из Азербайджана в Европу, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании в связи с подписанием документа.

По его словам, реализация этого Соглашения сделает вклад в энергобезопасность Европы, документ также является важным шагом в создании коридора зеленой энергии.

Президент Азербайджана напомнил, что накануне между SOCAR и Romgaz S.A. был заключен контракт на поставку газа из Азербайджана в Румынию, она начнется с 1 января.

"Таким образом, Азербайджан расширяет географию поставок своего газа на европейский рынок. Эта ситуация выгодна для всех сторон. Европе необходимо укреплять свою энергетическую безопасность, а Азербайджан нуждается в надежном рынке для своих огромных энергоресурсов", - пояснил глава государства.

"Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергомоста из Азербайджана в Европу. Наша страна планирует стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, главным образом, зеленой энергии", - обратил внимание он.

Ильхам Алиев рассказал, что потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 27 гигаватт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 гигаватт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспия.