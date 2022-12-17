Китай поставил перед США глобальный вопрос

17 дек. 17:38

Китай на заседаниях Всемирной торговой организации в Женеве, где рассматривалась внешнеторговая политика США, потребовал от Америки письменно объяснить многочисленные односторонние протекционистские меры и нарушения общепринятых мировых принципов справедливой рыночной конкуренции, такое сообщение распространило Министерство коммерции КНР.

"На заседании официальный представитель китайской стороны <...> указал на отход США от многосторонних торговых механизмов, на нарушение экономических норм и правил рынка. Это отражается на стабильности глобальных цепочек поставок", - цитирует заявление ТАСС.

В ведомстве уточнили, что, согласно принципам ВТО, Пекин в два захода направил Вашингтону списки из 312 письменных вопросов. Китай выступил с инициативой, заявил о своей озабоченности и указав на требования, предъявляемые компаниями.

В Минкоммерции указали, что в КНР недовольны масштабными дискриминирующими мерами США, которые используют субсидии в международной торговле, а также введением ими односторонних повышенных пошлин на китайские товары, злоупотреблением экспортными ограничениями и протекционистскими мерами.

"Члены ВТО в определенной степени занимают схожую позицию, выражая озабоченность по поводу торгово-экономической политики Соединенных Штатов. В соответствии с правилами, американская сторона обязана дать письменный ответ на все вопросы, направленные в ее адрес", - констатировали в министерстве.