Горнолыжный курорт "Архыз" начал новый сезон

17 дек. 17:30

Новый горнолыжный сезон начался сегодня на курорте Архыз в горах Карачаево-Черкесии, об этом рассказали в пресс-службе единого института развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"Архыз впервые в своей истории открыл горнолыжный сезон полностью на искусственном снегу. Трассы, подъемники и другая туристическая инфраструктура готовы, протестированы и принимают гостей", - цитирует сообщение ТАСС.

Праздник начался с спектаклем на главной площади курорта, затем прошел массовый заезд лыжников и сноубордистов, были организованы мастер-классы.

Отметим, открылись одновременно два склона - северный с четырьмя трассами разного уровня сложности, и южный, где расположена синяя трасса "Стрелка", а также четыре канатные дороги.