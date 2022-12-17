Первый плавучий терминал для СПГ создали в Германии

17 дек. 17:17

Первый в ФРГ плавучий терминал для сжиженного природного газа был открыт сегодня в городе Вильгельмсхафен, в церемонии участвовали канцлер Олаф Шольц, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и глава Минфина Кристиан Линднер.

По словам Шольца, событие станет важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны.

"После этого конкретного судна, которое мы можем увидеть здесь и которое начало свою работу, таких терминалов будет еще много", - пообещал он.

Канцлер уточнил, что такие же терминалы будут открыты в Лубмине, в Брунсбюттеле и в Штаде.

"Теперь это новый темп Германии, с которым мы развиваем инфраструктуру, и он должен стать образцом для подражания не только для этого терминала, но и для многих других", - заключил политик.