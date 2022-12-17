Дрифт официально запрещен в Грузии

17 дек. 16:55

В Грузии начали действовать поправки в Кодекс административных правонарушений о штрафах на дрифт, от любителей которого страдали жители окраин Тбилиси и других крупных городов.

Как сообщает Sputnik Грузия, такое развлечение теперь карается штрафом в 300 лари (около $110).

Если водитель нанесет какой-либо ущерб, то штраф составит 500 лари (порядка $185). Если нарушение зафиксирует патрульная полиция, то у водителей также спишут баллы с прав.

Напомним, в Грузии на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются после нарушений. Когда лимит будет исчерпан, автомобилист теряет права.