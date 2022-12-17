"ЛУКОЙЛ" расширит свое присутствие в Египте

17 дек. 16:43

"ЛУКОЙЛ" планирует расширить присутствие в Египте путем участия в новых концессиях на разработку месторождений углеводородов, такое сообщение опубликовало Миннефти и минеральных ресурсов Египта по итогам встречи главы ведомства Тарика аль-Муллы с вице-президентом компании Иваном Романовским.

На встрече рассматривалось участие "ЛУКОЙЛа" в текущих концессиях по поиску месторождений нефти и газа в Западной и Восточной пустынях, обсуждались возможности дальнейшего расширения деятельности российской компании в Египте.

"Вице-президент "ЛУКОЙЛа" по Северной и Южной Америке, Африке и Европе ознакомил с рабочими планами и программами, реализуемыми компанией, включая три ее концессионных участка в Египте, подчеркнув, что "ЛУКОЙЛ" стремится усилить свое присутствие в Египте за счет партнерства на новых концессионных участках, а также по другим направлениям сотрудничества, в частности, погружных насосных установок", - цитирует сообщение Миннефти "Интерфакс".

Египетский министр заявил в свою очередь, что у "ЛУКОЙЛа" есть перспективы по получению участков для поисков нефти и газа, так как сотрудничество Египта и компании ведется давно и известно совместными успехами.