В Минздраве России рассказали, насколько ЗОЖ продлевает жизнь

17 дек. 16:13

Человек, который придерживается здорового образа жизни, сможет прожить дольше на 15 лет, сообщила заместитель директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая.

"Здоровый образ жизни позволяет нам увеличить нашу жизнь на 15 лет. Для этого нужно правильно питаться, много двигаться и отказаться от курения", - рассказала она в видео, опубликованной в Telegram-канале министерства.

Специалист подробно рассказала об укреплении здоровья на рабочем месте, которое поможет избежать сокращения производительности труда. По словам Концевой, у работников должна быть возможность физической активности и правильного питания.

"Способность концентрации человека ограничена. Он не может пребывать в концентрированном состоянии все восемь часов рабочего дня. Это просто физиологически невозможно, поэтому важно периодически прерываться и переключаться", - подчеркнула эксперт.

Специалист отметила, что можно, например, вставать и двигаться каждые два часа. По возможности стоит разрешить сотрудникам брать на работу домашних животных - это снимает стресс. Еще на психоэмоциональное состояние позитивно влияет хоровое пение, добавила она.