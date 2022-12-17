"Магнит" сообщил об увеличении импорта из Узбекистана

17 дек. 15:25

В текущем году "Магнит" в два раза увеличил импорт пищевой продукции из Узбекистана, сообщает пресс-служба компании.

"За 11 месяцев 2022 года поставки плодоовощной продукции из Узбекистана в магазины "Магнит" превысили 3,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что импорт хурмы вырос почти вдвое, винограда - более чем в два раза, слив - втрое.

Кроме того, ритейлер подчеркнул, что ввозятся те фрукты и овощи, которые не выращиваются в России, либо их предложение от отечественных сельхозпроизводителей ограничено, в частности зимой.

"Структура импорта в этом году расширилась за счет новых товарных категорий и сортов: гранатов, лимонов, персиков, слив и тыкв. Кроме того, розничная сеть начала импортировать из Узбекистана орехи и полуфабрикаты", - добавили в компании.