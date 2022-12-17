В Кизлярском районе Дагестана будут перерабатывать осетровых 

17 дек. 14:57

На территории рыбоводного комплекса компании "СК Аква" в Кизлярском районе Дагестана будет создан цех по переработке рыбы осетровой породы, - сообщили в пресс-службе министерства экономического развития РФ.

"Инвестор обратился к нам с инициативой по созданию цеха переработки икры, мы проработаем механизм реализации этого проекта", - цитирует пресс-служба генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, который прибыл в регион с рабочей поездкой, передает ТАСС.

Из-за отсутствия собственных мощностей сейчас продукция комплекса реализуется в виде сырья для переработки. На полную мощность рыбоводческий комплекс должен выйти к 2025 году.