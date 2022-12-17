Экспорт азербайджанского газа в 2023 году составит около 24 миллиардов кубометров

17 дек. 14:23

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании по случаю подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией", заявил, что Баку увеличит поставки газа в 2023 году до 24 млрд кубометров.

Он также напомнил, что в прошлом году экспорт азербайджанского газа в Европу составил 8,2 млрд кубометров, а в этом – 11,3 млрд кубометров. "В следующем году экспорт газ ожидается на уровне, минимум, 11,6 млрд кубометров", - сказал глава государства.

"В целом, экспорт газа из Азербайджана в следующем году ожидается на уровне около 24 млрд кубометров, для сравнения, в 2021 году - 19 млрд кубометров", - подчеркнул Ильхам Алиев.