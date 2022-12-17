Армянские военные и НВФ вновь обстреляли позиции Азербайджана

17 дек. 14:11

ВС Армении и НВФ в очередной раз подвергли обстрелу совершили позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, 16 декабря в 23:35 по местному времени подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района.

Также 17 декабря в 09:05 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Нагдалы Лачинского района.

В пресс-службе подчеркнули, что подразделения армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры.