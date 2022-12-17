Массовая гибель журавлей на Ставрополье привела к открытию уголовного дела

17 дек. 13:09

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после массовой гибели птиц и животных из-за отравления химикатами, которые используются для борьбы с грызунами, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа найдено не менее 800 туш занесенных в Красную книгу края серых журавлей, а также четыре зайца и куропатка.

"В результате проведенного химико-токсикологического исследования в животных и птицах был обнаружен яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти", - сказано в сообщении.

Установлено, что при несоблюдении технологии применения препарата для борьбы с грызунами он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды.

Дело расследуется по части 2 статьи 249 УК РФ ("Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия").