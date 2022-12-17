Баку, Тбилиси, Бухарест и Будапешт подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта"

17 дек. 12:50

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия заключили соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", оно подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море.

Церемония подписания прошла в Бухаресте, где собрались главы государств стран, а также руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение основано на интересах всех стран. Целью проекта станет укрепление национальной и региональной энергобезопасности, диверсификация источников поставок электроэнергии.

В рамках соглашения электрокабель должен связать Азербайджан и Грузию с Румынией. На проект ЕС выделит 2,3 млрд евро. Кабель поспособствует продажам электроэнергии из Азербайджана и Грузии в Европу.

"Электрокабель будет новой линией электропередач и новым окном возможностей. Этот проект придаст Грузии европейское значение и принесет много пользы. Это превратит Грузию в хаб электроэнергии и расширит ее внутренний рынок. Проект дает много обещаний, и только от нас зависит его выполнение", - цитирует фон дер Ляйен Sputnik Грузия.