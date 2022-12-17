Иранские футболисты стали чемпионами мира среди глухих

17 дек. 12:31

Сборная Ирана одержала победу на молодежном чемпионате мира по футзалу среди глухих. Об этом пишет агентство IRNA.

Финал состоялся в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Соперником иранских спортсменов в главном матче турнира была сборная Казахстана. Победу иранцам принес точный удар Саджада Наими.

Третье место заняла сборная Узбекистана, переигравшая команду Малайзии со счетом 11:6.

Напомним, первый молодежный чемпионат мира по футзалу среди глухих прошел в Малайзии с 6 по 16 декабря. В турнире участвовали свыше 100 спортсменов со всего мира.