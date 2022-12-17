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Иранские футболисты стали чемпионами мира среди глухих

Иранские футболисты стали чемпионами мира среди глухих

Сборная Ирана одержала победу на молодежном чемпионате мира по футзалу среди глухих. Об этом пишет агентство IRNA. 

Финал состоялся в Куала-Лумпуре (Малайзия). 

Соперником иранских спортсменов в главном матче турнира была сборная Казахстана. Победу иранцам принес точный удар Саджада Наими.

Третье место заняла сборная Узбекистана, переигравшая команду Малайзии со счетом 11:6. 

Напомним, первый молодежный чемпионат мира по футзалу среди глухих прошел в Малайзии с 6 по 16 декабря. В турнире участвовали свыше 100 спортсменов со всего мира.

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