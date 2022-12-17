Варданян готовит в Карабахе "искусственный дефицит"

17 дек. 12:01

В разговоре с азербайджанскими журналистами жители Ханкенди заявили, что люди в городе лишены продовольствия и медикаментов, несмотря на гуманитарную помощь, поступающую через Лачинскую дорогу.

Подчеркивается, что представители бизнесмена Рубена Варданяна, который стал играть роль "госминистра" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе, специально создает кризис в регионе, чтобы спровоцировать протесты среди граждан.

Напомним, в Азербайджане ранее объявили о создании горячей линии для армянского населения в Карабахе.