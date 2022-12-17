Интернетом овладело почти все население Узбекистана

17 дек. 12:15

В Узбекистане количество интернет-пользователей превысило 31 млн человек, а мобильным интернетом пользуются 29,5 млн человек, заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.

Он отметил, что суммарная пропускная способность подключения к интернету увеличилась в 2,6 раза и доведена до 3200 Гб/с. Пропускная способность магистральных сетей телекоммуникаций увеличена до 600 Гб/с на межобластном уровне и до 60 Гб/с на межрайонном уровне. Также достигнуто увеличение скорости интернета по стране и снижение тарифа на интернет-услуги для операторов и провайдеров на 25%.

По его словам, если к концу 2020 года доступ к широкополосному интернету имели 2,7 млн ​​домохозяйств, субъектов предпринимательства и объектов социальной сферы, то за последние два года к широкополосному интернету подключились в общей сложности 4,4 млн домохозяйств, субъектов предпринимательства и объектов социальной сферы.

"За последние два года было установлено 22300 дополнительных базовых станций, таким образом их общее количество достигло 54 тысяч. Уровень покрытия мобильной связью в республике достиг 99%, охват широкополосным мобильным интернетом – 98%", - цитирует министра.