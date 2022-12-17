В Карабахе живет на порядок меньше армян, чем говорит Пашинян

Политическое руководство Армении утверждает, что сейчас в Ханкенди и на прилегающих к нему территориях проживает около 120 тыс армян. Армянские власти говорят, что акция азербайджанских экоактивистов с требованием прекратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана якобы может привести к крупной гуманитарной катастрофе, поскольку на месте ее проведения российские миротворцы заблокировали проезд по Лачинской дороге. При этом, если изучить открытые источники, которые предоставляют сами карабахские армяне, окажется, что это число – фейк.

О том, что именно 120 тыс армян оказались в "блокаде", армянские СМИ пишут уже несколько дней. Armenia Today, ссылаясь на премьер-министра Никола Пашиняна, утверждает, что "120 тыс человек фактически оказались в заложниках". Спикер парламента Ален Симонян дважды озвучил это число. 13 декабря он написал, что экологи якобы являются "азербайджанскими офицерами, переодетыми в гражданскую одежду, перекрывшими единственный путь, соединяющий Карабах с Арменией, и взявшими в заложники 120 тыс армян". На следующий день Симонян вернулся к этой теме, снова выразив мнение, что "официальный Баку взял в заложники 120 тыс человек, препятствует их свободному передвижению и блокирует поставки природного газа в условиях зимы; все это ведет к гуманитарный катастрофе и свидетельствует о необходимости проведения в Карабахе широкомасштабного международного мониторинга".

Подключились к раздуванию фейка международные издания и политики. Жан-Кристоф Бюиссон из Le Figaro утверждает, что "жизнь 120 тыс человек в опасности". Евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами полагает, что "Азербайджан держит 120 тыс гражданского населения Карабаха в состоянии гуманитарного кризиса". Член Палаты представителей США Кэти Портер также уверена, что "в условиях зимы Азербайджан держит в блокаде 120 тыс населения Карабаха и грозит им прекращением поставок газа". Французский парламентарий Изабель Сантьяго призывают "спасти 120 тыс человек", для которых "прервана связь с миром". Блогер Саша Дюркоп заявил, что "Азербайджан, перекрывая единственную дорогу в Карабах и препятствуя энергоснабжению, держит в заложниках около 120 тыс гражданского населения". Вице-мэр Парижа, армянка Ануш Торанин пишет, что "120 тыс армянского населения переживает серьезную гуманитарную катастрофу: в середине зимы прекращены поставки газа"… и так далее. Причем это только заявления от 13-14 декабря 2022 года.

То есть картина ясна: все спикеры исходят из того, что сейчас на территории Карабахского экономического района Азербайджана проживает 120 тыс армян. Аналитический центр Faktyoxla lab попытался выяснить, сколько на самом деле армян проживает в Карабахе.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для этого эксперты центра изучили документы по "выборам", проводившимся на территории сепаратистского марионеточного образования в Карабахе в последнее время. По данным "Центральной избирательной комиссии" фейкового режима от 23 января 2020 года, число избирателей там составляло 103506 человек. В частности, в Ханкенди – 39218, в Аскеране и прилегающих селах – 11832, в Гадруте и прилегающих селах – 8617, в Агдере и прилегающих селах – 13092, в Ходжавенде и прилегающих селах – 17398, в Кельбаджаре и прилегающих селах – 2136, в Шуше – 3930, в Лачине и прилегающих селах – 7283.

Благодаря победе азербайджанской армии в Карабахской войне Гадрут, Шуша и села Джебраильского, Шушинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Лачинского районов, учитывавшиеся в приведенной выше статистике, были освобождены и возвращены под контроль Азербайджана. От оккупантов еще в первые дни войны были очищены села Суговушан и Талыш Тертерского района, а после войны – село Фаррух Ходжалинского района, село Пирлер Агдамского района и села Таглар, Чайлаггала и Ашагы Таглар Ходжавендского района. Согласно Трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, со всей территории Агдамского района были выведены оккупационные войска Армении, при этом часть его сел также учитывались в данных о населении сепаратистского марионеточного образования.

В таком случае, если из статистики фейкового режима вычесть целиком показатели Шуши, Лачина, Гадрута и их окружения, а также нескольких сел Агдамского, Тертерского, Ходжалинского и Ходжавендского районов, то останется порядка 70 тыс человек. Армяне, проживавшие в годы оккупации на освобожденных в ходе Отечественной войны Азербайджана территориях переселились в другие места. Армянская сторона традиционно называет долю несовершеннолетних в 40%, то есть 70 тыс избирателей составляют 60% населения, а значит, в сумме получается порядка 116,5 тыс человек. Подчеркнем, это только те данные, которые озвучивают сами марионетки Еревана в Карабахе. Какова же реальная ситуация?

После разгрома Армении в Карабахской войне уцелевшие сепаратисты четырежды разыгрывали нелегитимные "выборы в органы местного самоуправления". Рассмотрим документы и другие материалы в открытых источниках, касающиеся избирателей, участвовавших в этих постановках.

Первые "выборы"

12 октября 2021 года были оглашены результаты "выборов", состоявшихся 10 октября в селах Кышлак и Хачмач Ходжалинского района, Сырхавенд Агдамского района и Гаргар Ходжавендского района. Неважно, кто где был избран и сколько голосов набрал. Важно другое: в "выборах" приняло участие 440 человек – 59,2% от общего числа избирателей. Таким образом, видно, что всего в указанных селах проживает 743 избирателя. Если к этому показателю прибавить те же стандартные 40% детей и подростков, то получится 1238 человек.

Вторые "выборы"

Результаты "выборов в органы местного самоуправления", состоявшихся 10 декабря 2021 года, были оглашены 13 декабря 2021 года. Согласно сообщению, распространенному в СМИ, выборы прошли в городе Ходжавенд и населенном пункте Гиши Ходжавендского района. В заявлении отмечается, что в тех "выборах" приняло участие 1859 избирателей, что составляет 37,05% от их общего числа. То есть в этих населенных пунктах проживало всего 5018 избирателей. Если добавить сюда 40% детей и подростков, получится, что там проживало 8363 человек.

Третьи "выборы"

Результаты "выборов в органы местного самоуправления", состоявшихся 10 апреля 2022 года, были обнародованы 13 апреля 2022 года. В опубликованной по их итогам информации говорится, что выборы считаются состоявшимися в общинах Гаракенд, Гюнешли, Завадыг, Сос и Карадаглы Ходжавендского района и Умудлу Тертерского района. В тех выборах приняли участие 1258 избирателей, что составляет 49,35% от их общего числа. Таким образом, видно, что общее число избирателей в этих населенных пунктах составляет 2549 человек. Если добавить к этому 40% процентов детей и подростков, то получится 4248 человек.

Четвертые "выборы"

18 октября 2022 года были оглашены результаты "выборов", состоявшихся 9 октября 2022 года в селах вокруг города Агдере: Базаркенд, Вянгли, Сырхавенд, Кичик Гарабей и в селении Хархан Ходжавендского района. В информации отмечается, что в выборах в органы местного самоуправления приняло участие 698 избирателей, что составляет 41,72% от их общего числа. Таким образом, в этих населенных пунктах проживает 1673 избирателя. Если добавить к этому числу 40% детей и подростков, то общее число проживающих на этой территории составим 2788 человек.

Сложение всех четырех чисел дает 16637 человек. Поскольку результаты прошедших в городах Ханкенди и Агдере "выборов" в органы местного самоуправления не объявлены, их население посчитать таким образом не удается.

ВТОРОЙ СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ

Другим источником для исследования стала статистика возвращения в сопровождении российских миротворцев тех армян, кто покинул во время Отечественной войны Азербайджана места своего проживания в Карабахском экономическом районе АР. В таблице, подготовленной на основании данных Минобороны России, а также русскоязычных и армяноязычных сайтов, указаны даты и число вернувшихся армян, а также цитируемый источник и общее число "репатриантов".

Возвращение уехавших из Карабаха армян началось 14 ноября 2020 года. Цифры за первые шесть дней взяты с официального сайта Минобороны России. В опубликованной в те дни информации указывалось, сколько людей прибыло и сколько автобусов было использовано для этой цели. По какой-то причине такого рода информация не публиковалась в последующие дни.

14 ноября – 9 автобусов (250 пассажиров)

15 ноября – 19 автобусов (475 пассажиров)

16 ноября – 19 автобусов (482 пассажира)

17 ноября – 24 автобуса (502 пассажира)

18 ноября – 23 автобуса (936 пассажиров)

19 ноября – 27 автобусов (1235 пассажиров)

Когда впервые было объявлено общее число армян, вернувшихся на деоккупированные Азербайджаном территории, в списке было 7000 человек, но сложив приведенные числа с данными за 20 ноября (1900 человек) и 21 ноября (1100 человек), получим лишь 6880 человек. Будем считать, что озвучили округленное число. Но когда 28 ноября объявили второе итоговое число, стала заметна более серьезная разница. В пресс-релизе армянской стороны указано число 21083, однако из сложения 6880 человек с последующими 1300 + 2115 + 2431 (либо + 2115, см. ниже) выходит 12726 либо 12410 человек.

Объяснение противоречия нашел "министр территориального управления и развития" фейкового режима Жирайр Мирзоян. В заявлении от 30 ноября он сообщил, что Минобороны России не называет точных цифр вернувшихся армян, в частности, не были упомянуты те люди, которые приезжали в регион без сопровождения миротворцев. Поэтому к исходному числу армянская сторона добавила еще 30 тыс человек.

Стоит оговориться, что число армян, возвращающихся в зону временного размещения российских миротворцев, сложно назвать постоянным. Кроме того, подсчеты на русскоязычных и армяноязычных сайтах разнятся. Например, по данным российских СМИ на 28 ноября было возвращено 2431 человек, а армянские источники указывают 2115 человек, как и в предыдущий день 27 ноября. Или обратим внимание на информацию от 29 ноября о числе пассажиров автобусов. Если источники на армянском языке утверждают, что с 14 по 29 ноября вернулось 23500 человек, то русскоязычные - говорят о 25 тысячах.

Аналогичная ситуация произошла 6 декабря: "Аргументы и факты" пишут о 1244 вернувшихся, а "Спутник Армения" – о 859. Таких несоответствий достаточно много.

В информации, обнародованной 30 ноября, также есть существенная разница между цифрами.

Словом, после долгой и напряженной работы армянские источники засвидетельствовали, что в Карабах якобы вернулись 52 тыс. человек. Однако на самом деле это число не превышает 21-22 тыс. Между этой цифрой и подсчитанным в первом способе исследования числом избирателей (16637 человек) на незаконных выборах существует грубое приближение.

ТРЕТИЙ СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ

30 октября сторонник оккупации Карабаха, российский миллиардер Рубен Варданян организовал митинг в Ханкенди. По данным армянских СМИ, в акции приняло участие 40 тыс человек. Давайте отложим в сторону политический посыл и сроки этой акции и рассмотрим факты.

В ходе акции, прошедшей на площади Возрождения, съемка велась с нескольких ракурсов, поэтому посредством опубликованных кадров можно выявить интересные данные. Видно, что часть площади занята 70-метровым флагом.

С помощью плагина Mapchecking можно подсчитать число людей, проводящих митинг на открытой местности.

С учетом этих показателей рисуем приблизительную площадь в приложении.

После этого при расстановке индикаторов программа сама показывает число участников.

Получается, что в акции участвовало 21485 человек. Но стоит учесть также 70-метровый флаг, автобусы, которые доставляли людей из Еревана в Ханкенди, военных, создававших иллюзию массовости… Хотя миллиардер Варданян потратил крупную сумму денег, сутками возил пассажиров из Армении, мобилизовал все силы и привлек боевиков незаконных вооруженных формирований, ему удалось собрать менее 21,5 тыс участников.

ВЫВОДЫ: Армянская сторона утверждает, что в Карабахе проживает 120 тыс армян. Однако численность армян, проживающих в Ханкенди, не превышает 11-12 тыс человек. Если сопоставить подсчеты Faktyoxla по списками избирателей и число армян, вернувшихся после окончания боевых действий, то можно утверждать, что численность армян, проживающих в Карабахе, составляет около 24-26 тыс человек.

При этом надо подчеркнуть, что если бы даже там проживало не 120 тыс, как утверждает армянская сторона, а миллион человек, то требования азербайджанских экоактивистов, НПО и представителей СМИ не имеют к этому числу никакого отношения.

Исследование проводилось Faktyoxla исключительно для разоблачения недостоверных фактов, предоставляемых армянской стороной.