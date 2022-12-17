В России выявили 7,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19

17 дек. 11:15

В России за минувшие сутки выявили 7 531 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 396, в Санкт-Петербурге – 1 153, в Подмосковье - 193. В Краснодарском крае - 69, в Ставропольском крае - 72 в Крыму - 36, в Дагестане - 16, в Кабардино-Балкарии - 11, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 7, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 708 852 человек. Госпитализированы за сутки 1 266 человек. Умерло за сутки 58 человек, с начала пандемии - 392 949.