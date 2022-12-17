Нетаньяху: "Нормализация отношений с Эр-Риядом - ключ к миру между Израилем и Палестиной"

"Нормализация отношений с Эр-Риядом - ключ к миру между Израилем и Палестиной", - заявил Биньямин Нетаньяху, партия которого победила в ноябре на внеочередных выборах в Кнессет. Нетаньяху, который, скорее всего, вновь станет премьер-министром в конце декабря, рассказал о потенциальном улучшении отношений с королевством Персидского залива в интервью саудовскому спутниковому каналу Al-Arabiya.

Как пишет Middle East Eye, он также призвал американского президента Джо Байдена восстановить связи с Эр-Риядом после недавней напряженности из-за решения Саудовской Аравии ограничить производство нефти. ”Традиционный союз США с Саудовской Аравией, а также с другими странами, должен быть укреплен, - сказал Нетаньяху. - Никаких колебаний и тем более резких скачков в этих отношениях быть не должно, поскольку, как мне кажется, партнерство союзников Америки и отношения с США - основа стабильности в нашем регионе”.

В 2020 году, когда Нетаньяху занимал пост премьер-министра, Израиль при посредничестве США подписал так называемые Авраамские соглашения о нормализации с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Саудовская Аравия, которая официально не поддерживает дипломатические связи с Израилем, настаивает на том, что нормализация возможна только в случае создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года.

”Думаю, мы можем предложить новую мирную инициативу, которая обеспечит скачок в разрешении как арабско-израильского, так и палестино-израильского конфликта, - сказал Нетаньяху. - Я имею в виду мирное соглашение с Саудовской Аравией, которое по праву может стать грандиозным историческим достижением”. По словам политика, соглашение о нормализации, наподобие тех, что были подписаны с другими арабскими государствами, ”изменит регион до неузнаваемости”.

”Все решения я буду принимать сам”

Нетаньяху заявил, что не будет пересматривать заключенное при посредничестве США соглашение о морских границах между Израилем и Ливаном, подписанное уходящим премьер-министром Яиром Лапидом. ”Я посмотрю, что можно будет сделать, чтобы снизить ущерб и обеспечить интересы Израиля как в сфере экономики, так и в сфере безопасности”, - сказал он по поводу приграничной сделки.

Что касается внутренней политики, то на вопрос о том, почему расширенные полномочия на Западном берегу был переданы крайне правым фракциям его будущей коалиции, Нетаньяху ответил, что это не так. ”Все решения я буду принимать сам вместе с министром обороны. Это прописано в коалиционном соглашении”, - заявил Нетаньяху.

Партия Нетаньяху ”Ликуд” подписала коалиционные соглашения с крайне правыми ”Еврейской силой” законодателя Итмара Бен-Гвира и ”Религиозым сионизмом” Бецалеля Смотрича. После интервью Нетньяху ”Ликуд” уточнил, что лидер партии имел в виду силы безопасности на Западном берегу, а не соглашение с ”Религиозным сионизмом” по поводу гражданской администрации.