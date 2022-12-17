МИД РФ: газовый хаб в Турции заинтересует множество стран

17 дек. 11:01

Глава четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что газовых хаб в Турции привлечет множество стран, учитывая успешный опыт Москвы и Анкары в данной сфере.

"Россия не раз подробно разъясняла причины волатильной ситуации на международных рынках голубого топлива прежде всего из-за влияния на них недальновидной энергетической политики Запада. Дополнительным дестабилизирующим фактором стали теракты на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". На этом фоне российско-турецкая инициатива должна быть привлекательной для многих стран с учетом успешного опыта двустороннего взаимодействия в указанной сфере", - цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, вопрос создания газового хаба решается "профессионально, активно и в полном соответствии с интересами России". "Проект такого масштаба требует делового подхода сторон и основательной проработки", - добавил он.