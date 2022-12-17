Тегеран раскритиковал визит Си Цзиньпина в Эр-Рияд

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Саудовской Аравии, где участвовал в трех мероприятиях: Саудовско-китайский саммит, саммит Китай-Совет сотрудничества Арабских стран Персидского залива и Китайско-арабский саммит. Как отмечает The Diplomat, масштабы визита сигнализировали о новом периоде стремительного развития связей. Для Ирана - партнера Китая из Персидского залива - подобное сближение может оказаться невыгодным.

Отношения Китая с Саудовской Аравией и Ираном простыми не назовешь. Китайскому руководству приходится осторожно выстраивать партнерство с обоими государствами, сохраняя нейтралитет и защищая собственные интересы в сфере экономики, политики и безопасности. Раз в несколько лет Китай активизирует свои усилия в Персидском заливе, провоцируя слухи о том, что Пекин поддерживает ту или иную сторону в ирано-саудовском конфликте.

Хотя у Китая крепкие связи с обеими странами, в последние годы Саудовская Аравия стала одним из главных стратегических партнеров Пекина в регионе. Декабрьский визит Си в Эр-Рияд в очередной раз спровоцировал спекуляции по поводу того, что действия Пекина могут разрушить хрупкое дипломатическое равновесие, которое китайские чиновники поддерживают с обеими странами.

Пекин пытается не вмешиваться в соперничество государств Персидского залива. Проблема заключается в том, что любое преимущество, гарантированное одной стороне, например, предполагаемая покупка Саудовской Аравией китайской оборонной продукции на $ 4 млрд, может быть воспринята второй стороной как удар. Чтобы избежать претензий Тегерана и Эр-Рияда, Китай следует политике равенства в своих дипломатических контактах и военном сотрудничестве.

В 2016 году, например, Си подписал всеобъемлющие соглашения о стратегическом партнерстве и с Саудовской Аравией, и с Ираном. В 2017 и 2019 годах Китай провел отдельные военные учения с обеими странами с перерывом в несколько недель, чтобы не допустить неверного толкования своих действий. Когда 10 декабря Си завершал свой визит в Саудовскую Аравию, китайский посол в Тегеране объявил, что вице-премьер Ху Чуньхуа отправиться в Иран на следующей неделе.

Но несмотря на все проявления заботы и молчаливую терпимость, как Иран, так и Саудовская Аравия недовольны тем, что Пекин поддерживает отношения с оппонентом. После визита Си в Эр-Рияд, 12 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по Азиатско-Тихоокеанскому региону вызвал китайского посла в Иране в знак протеста. Тегеран выразил недовольство в связи с совместной с ССАГПЗ декларацией, в которой озвучивается китайская поддержка в отношении спорных островов в Ормузском проливе. Этот пункт насторожил Иран. В совместном заявлении также подчеркивается важность решения иранского ядерного вопроса, а также причастность Ирана к ”дестабилизирующим регион практикам”, ”поддержка террористических организаций” и ”продвижение БПЛА-технологий”.

В свою очередь саудовские политики в прошлом году выразили неудовольствие китайским 25-летним соглашением с Тегераном. Амбициозное партнерство обозначило предельно допустимые рамки для Саудовской Аравии, и чиновники королевства попытались отговорить Пекин от укрепления связей с Ираном.

Равновесие, которое поддерживает Китай, может, и не самое крепкое, но оно действует за счет надежных экономических связей с обоими государствами, и доверия, возникшего в ходе многолетних контактов Китая с двумя странами. Именно благодаря ему Пекину удается переживать периодически возникающие дипломатические проблемы и корректировать политику, когда Тегеран или Эр-Рияд выказывают недовольство.

Что означает более активное сближение Китая с ССАГПЗ? Это временный сдвиг от Ирана в сторону Саудовской Аравии или новый про-саудовский статус-кво? Скорее, первое, чем второе.

Саудовская Аравия и в целом ССАГПЗ - краткосрочный геополитический приоритет в свете немедленной выгоды от углубления связей с Эр-Риядом и на фоне внутренних проблем Ирана. Китай все чаще делает выбор в пользу предсказуемых, стабильных и доходных инвестиций. За последние два года экономические связи, инвестиции и партнерство с Эр-Риядом в сфере энергетики обеспечили Китай значительными преимуществами с минимальными рисками.

Иран, в свою очередь, не принес такой выгоды китайским инвесторам. Китайские предприятия в Иране по-прежнему опасаются спровоцировать американские санкции. Отсутствие прогресса в переговорах по ядерной сделке откладывает получение выгоды от заключенного с Тегераном соглашения на сумму $400 млрд. Но это ожидаемо, учитывая, что китайско-иранская дорожная карта партнерства рассчитана на 25 лет, а саудовская - на пять. Для Китая его отношения с Ираном - стратегически выверенная игра на перспективу, требующая значительных дипломатических усилий на протяжении многих лет.

Вероятно, вскоре после визита Си Пекин попытается убедить Иран в своем нейтралитете и обозначит равноценность обоих партнеров. Такая стратегия давно известна. Сперва Китай организует визит высокого уровня в Тегеран, чтобы подчеркнуть свою непредвзятость в ирано-саудовском соперничестве и давнюю политику невмешательства. Затем Пекин с помощью осторожной дипломатии будет взаимодействовать с обеими странами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию с Ираном и избежать обвинений в отдалении от ССАГПЗ. Пока решается вопрос с визитом вице-премьера в Иран, нынешняя критика Тегерана в отношении совместного заявления Китая и ССАГПЗ потребует действий более высокого уровня, возможно, будет организован телефонный разговор лидеров обеих стран.

Китай будет продолжать укреплять связи как с Тегераном, так и с Эр-Риядом, при этом не вмешиваясь в продолжающийся саудовское-иранский конфликт. Однако его растущее экономическое взаимодействие с Саудовской Аравией, ССАГПЗ и более широким арабским миром оказывает давление на Иран. С точки зрения Тегерана, подобное укрепление китайско-саудовских связей - огромное преимущество для Эр-Рияда, в то время как иранское стремление к международной легитимности страдает. Собственные интересы Китая в Персидском заливе могут пострадать, если он не восстановит дипломатический баланс.