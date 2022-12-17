Европа нашла главного источника сырой нефти в лице Казахстана

17 дек. 10:15

Основным источником сырья для Евросоюза стали поставки нефти из Казахстана, сообщает медиахолдинг S&P Global со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

"Чтобы заменить сырую нефть из России, многие переработчики из ЕС перешли на казахстанскую нефть марок CPC Blend и KEBCO, которые в совокупности стали крупнейшим источником импорта в размере 1,2 млн баррелей в день в ноябре. Это составляет 13% от всего морского импорта сырой нефти ЕС", – пишет холдинг.

Ранее компании из Европы в основном принимают сырую нефть из Казахстана, Азербайджана и Норвегии в рамках перехода на альтернативные источники поставок.

В совокупности в европейские страны импортированы казахстанские CPC Blend и KEBCO на уровне 1,2 млн б/с.