Горячая линия по переписи населения заработала в Туркменистане

17 дек. 10:02

В Туркменистане, где 17 декабря стартовала сплошная перепись населения и жилищного фонда, открылась горячая телефонная линия, объясняющая гражданам суть данной переписи, сообщает пресс-служба Госкомстата страны.

Горячая линия позволит жителям Туркменистана узнать, кого, где и как будут переписывать, как узнать счетчика и какие у него должны быть документы, какие вопросы он задаст респондентам и многое другое.

Информационная служба будет действовать до 28 декабря. Режим работы телефонов горячей линии с 9:00 до 21:00 по местному времени.