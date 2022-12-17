Шелковый путь Азербайджана: восстановление величайшей торговой сети в истории 

Шеки - небольшой городке из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный в поросших густым лесом предгорьях Большого Кавказа. На фабрике по изготовлению шелка, которая на протяжении десятилетий обеспечивала экономику региона, вам дадут подержать чашу, полную белых, ромбовидных коконов, каждый из которых размером с леденец. Кажется, будто они сделаны из сухого спрессованного хлопка, а когда чашу встряхиваешь, они гремят, рассказывает CNN.

”Их уже отсортировали и запекли, и, да, к сожалению, куколки внутри погибли, они-то и издают гремящий звук. Но даже если бы они пробились наружу и превратились в мотыльков, то прожили всего несколько дней”, - рассказывает гид Ильгар. Запеченные коконы нужно размягчить. Их внешняя оболочка удаляется с помощью причудливых машин с мягкими щетками. Затем кокон наматывается на бобины, потом нить сплетается и отправляется на ткацкий станок. В процессе задействована настоящая армия умелиц, в основном женщин старшего возраста в цветистых фартуках: они обеспечивают работу шумных машин. После такого колоссального труда, включающего окрашивание и ручную штамповку, удивительно, что традиционные азербайджанские шелковые платки келагаи стоят чуть меньше $30, по крайней мере, в магазине при фабрике.

Шелковый путь

В прошлые столетия Шеки был одним из главных пунктов Кавказского маршрута Шелкового пути, а та работа, которая здесь ведется, лишь часть масштабной торговли, которая возрождается по всему региону. Великий Шелковый путь - легендарный торговый маршрут, по которому китайские товары доставлялись в древний Рим, начиная со II в. до н.э. В древнем мире поездов и самолетов не было, а провести ценные товары через обширные территории Евразии могли только хорошо оснащенные караваны. Переночевать можно было в хорошо укрепленных подворьях, где торговцам предоставлялся кров и питание. Так по всему Шелковому пути появились караван-сараи. Они стали предтечей постоялых дворов в эпоху, когда люди еще не путешествовали на машинах.

Шелковый путь представлял собой обширную сеть дорог. Перец и специи пользовались огромным спросом в досредневековой Европе. На Восток в качестве оплаты за эксклюзивные товары отправлялось столько серебра и золота, что в третьем веке в Риме случился кризис платежного баланса в масштабах, сопоставимых с сегодняшними долгами многих стран Китаю.

Геополитическая возможность

Наиболее известные маршруты Шелкового пути проходили через пустыни Центральной Азии и Иран, но в истории было не мало периодов, когда проблемы с безопасностью или международная политика перекрывала основные дороги. Транскавказские маршруты стали популярными, когда условия не позволяли торговать через территорию персидского государства. Сегодняшние геополитические проблемы можно рассматривать как очередную фазу в истории, когда азиатская торговля смещается в сторону Каспия, Азербайджана и Грузии.

Шелковый путь XXI века олицетворяет недавно введенная в эксплуатацию железная дорога, соединяющая Стамбул и Баку - ”Железный Шелковый путь” - которая почти полностью дублирует маршрут критически важного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Расцвет торговли сулит множество сопутствующих преимуществ.

Туристическая привлекательность

На шелковой фабрике в Шеки Ильгар рассказывает, что всего десять лет назад традиционное для города шелководство оказалась на грани исчезновения в связи с тем, что фабрика объявила банкротство. Тем не менее благодаря экономическому подъему Азербайджана популярность келагаи удалось возродить на местном уровне: носить традиционные платки считается патриотичным с тех пор, как они были добавлены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.

Шекинский шелк, наряду с наследием Шелкового пути, сегодня одна из туристических достопримечательностей. К концу 2022 года большая часть древнего центра города, где расположены исторические здания и музеи, была обновлена. Самый примечательный отель Шеки, Караван-сарай, расположен на месте настоящего караван-сарая. Огромные коридоры ведут к скромным комнатам, расположенным за рядом арок, образующих центральный закрытый двор, где теперь вместо вьючных животных небольшой фонтан. Реставрация отеля запланирована на следующий год.

Обновление Баскала

Хотя Шеки и пользуется всеобщим вниманием, он не единственный центр шелка в Азербайджане. Деревня Баскал получила признание за свои шелковые изделия на Международной выставке в Лондоне в 1862 году. В XX веке исторический центр Баскала пришел в упадок, а единственная мастерская по созданию узоров для платков совершенно обветшала: окрашивание осуществлялось в старых и запачканных ваннах.

Но и здесь теперь все меняется, причем быстро: продолжается строительство новой мастерской, а в августе 2022 года был представлен отреставрированный центр города. Булыжные мостовые из речного камня были укреплены, старые дома из сейсмоустойчивого материала (камень, переложенный древесиной) были частично подлатаны, а новые здания облицованы камнем и украшены фонарями. Летом в изобилующей растительностью долине на окраине города открылся огромный отель Basqal Resort & Spa - пристанище на Шелковом пути для самых избирательных путешественников. В нем проходят мастер-классы по шелкографии келагаи. По недавно расширенной магистрали поездка в город из блистательного Баку занимает гораздо меньше времени, чем раньше.

Обширное наследие Шелкового пути

Наследие Шелкового пути сохранилось повсеместно. Сегодня Баку - самый большой и богатый город Азербайджана, но он не играл особой роли до начала нефтяного бума в конце XIX века. Первый период расцвета города пришелся на XII-XV века. Четыре небольших каменных караван-сарая тех времен сохранились до наших дней. По состоянию на конец 2022 года караван-сарай Мултани (XIV век) и Бухарский караван-сарай обновляются в рамках азербайджанского возрождения наследия Шелкового пути. Торговые пути XXI века проходят и через расположенную в центральном Азербайджане Гянджу, о которой в контексте Шелкового пути говорят не так часто, хотя город в свое время тоже был важным региональным центром.