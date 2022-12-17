В Ингушетии стартовал прием заявок на участие в кинофестивале «Золотая башня»

17 дек. 6:45

В Ингушетии принимают заявки на участие в VIII международном кинофестивале «Золотая башня». Прием заявок продлится до 23 декабря, а сам киносмотр пройдет 28 декабря, информирует пресс-служба Министерства культуры Республики Ингушетия.

«Министерство культуры Республики Ингушетия совместно с Союзом кинематографистов Российской Федерации и Госфильмофондом России объявляет о начале приема заявок на VIII Международный кинофестиваль „Золотая башня“, который пройдет 28 декабря», - говорится в сообщении.

На конкурс могут быть заявлены фильмы из всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В конкурсные показы будут включены ленты, прошедшие предварительный отбор. Прием заявок продлится до 23 декабря.