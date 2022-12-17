Артисты Мариинки выступят во Владикавказе

17 дек. 4:05

Мариинский театр в декабре приедет с гастролями в столицу Северной Осетии.Жители и гости республики смогут попасть на оперу Верди «Отелло» и выступление оркестра Мариинки под руководством Валерия Гергиева, сообщается на сайте филиала театра в Северной Осетии.

«20 и 21 декабря во Владикавказе состоятся „Большие гастроли“ Мариинского театра <>. В рамках направления „Ведущие театры“ на площадках филиала Мариинского театра в РСО-Алания пройдут показы оперы Джузеппе Верди „Отелло“ и концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева», - говорится в сообщении.