Роскосмос: предпосылок для использования рекомендаций по срочному спуску с МКС нет

16 дек. 23:59

Специалисты Центра управления полетами послали на МКС новые рекомендации по срочному спуску для корабля "Союз МС-22", однако предпосылок для их использования нет, заявили в Роскосмосе.

Как следует из переговоров ЦУП с космонавтами, трансляцию которых ведет NASA, специалисты направили обновленные рекомендации с просьбой положить их в корабль "Союз МС-22".

"Такие инструкции на корабле имеются всегда, и они регулярно обновляются. В ЦУП подчеркнули, что никаких предпосылок для использования данных инструкций нет", - цитирует сообщение Роскосмоса ТАСС.

В госкорпорации призвали СМИ не нагнетать обстановку.

Напомним, по предварительной информации, накануне оказалась повреждена внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22", в результате произошла разгерметизация системы обеспечения теплового режима.