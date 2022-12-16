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Власти Кубани оценили профессионализм местных экскурсоводов

Власти Кубани оценили профессионализм местных экскурсоводов

На Кубани впервые прошел квалификационный экзамен для экскурсоводов, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Аттестационную комиссию сформировали из 25 человек. В нее вошли представители органов исполнительной власти, профессионального туристического сообщества, образовательных организаций, - передает "АиФ-Юг".

В экзаменах приняли участие специалисты, которые работают в регионе. Впоследствии аттестацию будут проводить не реже, чем раз в квартал.

Теперь данные обо всех аттестованных специалистах внесут в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а сами они получат аттестат и идентификационную нагрудную карточку.

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