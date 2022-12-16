Названа дата открытия главной елки Пятигорска 

16 дек. 23:29

Открытие главной елки Пятигорска намечено на 17 декабря, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

Праздничное мероприятие начнется в 17:00. Вместе с яркими огнями на елке включится подсветка на новогодних фотозонах на центральной площади, где заработают аттракционы для детей, откроется ярмарка с сувенирами и угощениями.



"Ребята смогут полакомиться угощениями, поводить хоровод вокруг елки и получить подарок от Дедушки Мороза в сказочном Ведомстве на площади. Взрослых приглашаю участвовать в акции "Корзина добра" и передать подарки детям из семей военнослужащих", - написал он в своем Telegram-канале.