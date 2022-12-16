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Боррель: под европейскими санкциями находятся 1386 россиян

Боррель: под европейскими санкциями находятся 1386 россиян

Черный список Евросоюза по России после вступления в силу сегодня девятого пакета санкций насчитывает 1386 физических лиц, а также 171 организацию, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, документ по новому санкционному пакету был опубликован сегодня в "Официальном журнале ЕС". Согласно ему, под санкциями оказались члены правительства, депутаты и сенаторы, губернаторы, члены Конституционного суда, все парламентские партии, ВС, ВМФ, ВКС, Сухопутные войска России, деятели культуры, банки и так далее.

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