Боррель: под европейскими санкциями находятся 1386 россиян

16 дек. 22:43

Черный список Евросоюза по России после вступления в силу сегодня девятого пакета санкций насчитывает 1386 физических лиц, а также 171 организацию, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, документ по новому санкционному пакету был опубликован сегодня в "Официальном журнале ЕС". Согласно ему, под санкциями оказались члены правительства, депутаты и сенаторы, губернаторы, члены Конституционного суда, все парламентские партии, ВС, ВМФ, ВКС, Сухопутные войска России, деятели культуры, банки и так далее.