Холодная погода усиливает спрос на газ

На этой неделе спотовые цены на газ на азиатском рынке выросли в связи с холодным фронтом, спровоцировавшим всплеск зимнего спроса. Часть китайских игроков вернулись на рынок, а спред с Европой, где спрос на газ для отопления превысил уровни 2021 года, уменьшился. Reuters со ссылкой на отраслевые источники, пишет что средняя цена СПГ (LNG-AS) с февральской доставкой в северо-восточную Азию составила $ 38 за миллион БТЕ, что выше на доллар или на 2,7% по сравнению с ценами на прошлой неделе.

”Волатильность усилилась. Спотовая активность Китая привела к росту цен на газ с поставкой в ближайшее время и сузила спред с Европой. Прогнозируемая холодная погода возродила активность на спотовом рынке со стороны Северной Азии, а цены выросли почти до $ 40, - объясняет Тоби Копсон, глава отдела всемирной торговли из Trident LNG. - Возвращение Китая может побудить к активности остальных игроков, которые желая избежать сужения рынка, спровоцируют волатильность”.

Китайская CNOOC купила четыре из шести грузов СПГ с доставкой с февраля по декабрь следующего года. Это одна из крупнейших спотовых сделок в текущем году.

”Запасы начинают истощаться по мере наступления холодов, и управляющим компаниям необходимо контролировать ситуацию, - говорит Тобиас Дэвис, глава отдела азиатского СПГ в брокерской компании Tullett Prebon. - Поскольку сейчас мы наблюдаем различные погодные условиях в двух регионах, если Дальнему Востоку вдруг понадобятся дополнительные объемы, им придётся бороться за газ с Атлантикой, в том числе и посредством арбитража (перенаправление грузов с одного рынка на другой) впервые за многие месяцы”.

В Европу минусовые температуры, по прогнозам, вернуться в конце декабря. Ситуация усугубляется низкой генерацией на ветряных и солнечных электростанциях.

15 декабря S&P Global Commodity Insights оценила свой ежедневный бенчмарк Northwest Europe LNG Marker для грузов с доставкой в январе на условиях DES (поставка с судна) в $37,704 за миллион БТЭ, что на $ 4,325 за миллион БТЭ дешевле январской стоимости на нидерландском газовом хабе TTF.

”Холодный фронт, захвативший северное полушарие, может привести к еще большему росту цен. Но поскольку на данный момент запасов достаточно, в ближайшее время цены, скорее всего, снизятся в связи с продолжающимся промышленным и потребительским разрушением спроса, а также на фоне ожидаемого в Европе потепления”, - считает Джейми Мэддок, аналитик рынка акций Quilter Cheviot.

Несмотря на усилия по снижению потребления, спрос на газ в жилых и промышленных районах Европы превысил уровни 2021 года, рассказал Эдмунд Сияу, эксперт по СПГ из консультационного агентства FGE. По его словам, соблюдение мер по снижению потребления и увеличение поставок СПГ будут необходимы не только зимой, но и в последующие месяцы.

Ставки фрахта СПГ продолжают снижаться, хотя и более медленными темпами, поскольку конец года - относительно спокойный период. По словам Генри Беннетта, главы отдела всемирного ценообразования из Spark Commodities, судов больше за счет разгрузки плавучих хранилищ. Стоимость фрахта компании Spark Commodities в Атлантике в пятницу составила $161250 в день, а в Тихом океане - $163250 в сутки.