РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Холодная погода усиливает спрос на газ

Reuters
Холодная погода усиливает спрос на газ

На этой неделе спотовые цены на газ на азиатском рынке выросли в связи с холодным фронтом, спровоцировавшим всплеск зимнего спроса. Часть китайских игроков вернулись на рынок, а спред с Европой, где спрос на газ для отопления превысил уровни 2021 года, уменьшился.  Reuters со ссылкой на отраслевые источники, пишет что средняя цена СПГ (LNG-AS) с февральской доставкой в северо-восточную Азию составила $ 38 за миллион БТЕ, что выше на доллар или на 2,7% по сравнению с ценами на прошлой неделе. 

”Волатильность усилилась. Спотовая активность Китая привела к росту цен на газ с поставкой в ближайшее время и сузила спред с Европой. Прогнозируемая холодная погода возродила активность на спотовом рынке со стороны Северной Азии, а цены выросли почти до $ 40, - объясняет Тоби Копсон, глава отдела всемирной торговли из Trident LNG. - Возвращение Китая может побудить к активности остальных игроков, которые желая избежать сужения рынка, спровоцируют волатильность”. 

Китайская CNOOC купила четыре из шести грузов СПГ с доставкой с февраля по декабрь следующего года. Это одна из крупнейших спотовых сделок в текущем году. 

”Запасы начинают истощаться по мере наступления холодов, и управляющим компаниям необходимо контролировать ситуацию, - говорит  Тобиас Дэвис, глава отдела азиатского СПГ в брокерской компании Tullett Prebon. - Поскольку сейчас мы наблюдаем различные погодные условиях в двух регионах, если Дальнему Востоку вдруг понадобятся дополнительные объемы, им придётся бороться за газ с Атлантикой, в том числе и посредством арбитража (перенаправление грузов с одного рынка на другой) впервые за многие месяцы”. 

В Европу минусовые температуры, по прогнозам, вернуться в конце декабря. Ситуация усугубляется низкой генерацией на ветряных и солнечных электростанциях. 

15 декабря S&P Global Commodity Insights оценила свой ежедневный бенчмарк Northwest Europe LNG Marker для грузов с доставкой в январе на условиях DES (поставка с судна) в $37,704 за миллион БТЭ, что на $ 4,325 за миллион БТЭ дешевле январской стоимости на нидерландском газовом хабе TTF.

”Холодный фронт, захвативший северное полушарие, может привести к еще большему росту цен. Но поскольку на данный момент запасов достаточно, в ближайшее время цены, скорее всего, снизятся в связи с продолжающимся промышленным и потребительским разрушением спроса, а также на фоне ожидаемого в Европе потепления”, - считает Джейми Мэддок, аналитик рынка акций Quilter Cheviot. 

Несмотря на усилия по снижению потребления, спрос на газ в жилых и промышленных районах Европы превысил уровни 2021 года, рассказал Эдмунд Сияу, эксперт по СПГ из консультационного агентства FGE. По его словам, соблюдение мер по снижению потребления и увеличение поставок СПГ будут необходимы не только зимой, но и в последующие месяцы. 

Ставки фрахта СПГ продолжают снижаться, хотя и более медленными темпами, поскольку конец года - относительно спокойный период. По словам Генри Беннетта, главы отдела всемирного ценообразования из Spark Commodities, судов больше за счет разгрузки плавучих хранилищ.  Стоимость фрахта компании Spark Commodities в Атлантике в пятницу составила $161250 в день, а в Тихом океане - $163250 в сутки. 

700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version