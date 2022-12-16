Белорусско-узбекское СП будет выпускать молочку и мороженое

16 дек. 22:56

Узбекистан и Беларусь создали совместное предприятие для производства молочной продукции и мороженого.

"В посольстве Узбекистана в Беларуси руководителями Лунинецкого молочного завода и предприятия Yuldosh Consult были подписаны учредительные документы белорусско-узбекского совместного предприятия по производству молочной продукции", – сообщили в пресс-службе белорусского предприятия, передает Podrobno.uz.

На первом этапе СП займется производством сухих молочных смесей, в том числе для изготовления мороженого, которое будет выпускаться под новым белорусско-узбекским брендом Bretta.

Смеси будут расфасованы в небольшие упаковки, с их помощью потребители смогут легко самостоятельно приготовить мороженое у себя дома.

Ожидается, что открытие СП позволит существенно нарастить объемы реализации белорусской молочной продукции в Узбекистане. Новое предприятие будет находиться в Ташкенте.