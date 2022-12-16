На Ставрополье хотят удвоить курортный сбор

16 дек. 22:28

Парламент Ставропольского края намерен рассмотреть вопрос о повышении размера курортного сбора в регионе до 100 рублей за день с начала 2023 года, - сообщает пресс-служба краевой думы.

"Предлагается увеличить срок проведения эксперимента по 31 декабря 2024 года, а также предложено увеличить с 1 января 2023 года размер курортного сбора с 50 до 100 рублей. Это связано с подорожанием строительных материалов, увеличением стоимости выполняемых работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, повышением расходов на их содержание", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

За 11 месяцев текущего года общий объем курортного сбора в крае составил 286 млн рублей, а по итогам года сумма может стать рекордной за все время проведения эксперимента.

"Изменения краевого закона были поддержаны администрациями и представительными органами муниципальных образований городов - курортов Железноводска, Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска - участников эксперимента по курортному сбору", - говорится в пресс-релизе.