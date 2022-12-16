Представитель ЕС опроверг сообщения о мониторинговой миссии на Лачинской дороге

16 дек. 22:17

Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар прокомментировал опубликованные сегодня сообщения о том, что мониторинговая миссия ЕС заезжала на Лачинскую дорогу. Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в социальной сети.

По его словам, на широко разошедшемся видео запечатлен момент, когда патруль находился на контрольно-пропускном пункте на расстоянии 1,2 км от армяно-азербайджанской границы.

"Патруль ЕС работает в соответствии со своим мандатом исключительно на территории Армении и не заходил в коридор", - подчеркнул дипломат.