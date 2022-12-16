iFly не будет летать в Египет до 19 декабря

16 дек. 21:49

Авиакомпания iFly по не зависящим от нее причинам отменяет ранее запланированные рейсы в Египет по 19 декабря, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Причина - "введенные ограничения на полеты и запреты на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи".

Был предложен альтернативный маршрут, однако он не получил разрешения от Федерального агентства воздушного транспорта, пишет РИА Новости.

Компания продумывает варианты возвращения своих пассажиров из Египта.

Возобновить рейсы планируется с 20 декабря.