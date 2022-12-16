Дети Симферополя теперь могут отправить письмо Деду Морозу

16 дек. 21:44

Власти крымской столицы установили для писем с желаниями в Детском парке Симферополя специально оформленный домик с почтовым ящиком для писем Деду Морозу в Великий Устюг.

К концу декабря крымские помощники Деда Мороза соберут и отправят новогоднему герою все письма: для того, чтобы письмо попало к получателю, его нужно вложить его в конверт, правильно заполнить адрес и наклеить на конверт марку, - передает "АиФ-Крым".

К ящику прилагается и настоящий адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза".