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Дети Симферополя теперь могут отправить письмо Деду Морозу

Дети Симферополя теперь могут отправить письмо Деду Морозу

Власти крымской столицы установили для писем с желаниями в Детском парке Симферополя специально оформленный домик с почтовым ящиком для писем Деду Морозу в Великий Устюг.

К концу декабря крымские помощники Деда Мороза соберут и отправят новогоднему герою все письма: для того, чтобы письмо попало к получателю, его нужно вложить его в конверт, правильно заполнить адрес и наклеить на конверт марку, - передает "АиФ-Крым".

К ящику прилагается и настоящий адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза".

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