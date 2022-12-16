Власти Дагестана решили продлить действие сниженных налоговых ставок

16 дек. 21:30

Срок действия пониженных налоговых ставок в Дагестане планируется продлить до 1 января 2024 года, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

Сегодня на заседании комитета Народного собрания (парламента) Дагестана по бюджету, финансам и налогам рассмотрели проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты региона.

Законопроект предусматривает продление на 2023 год действующих пониженных налоговых ставок и преференций по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций, единому сельскохозяйственному налогу, патентной системе налогообложения, а также по транспортному налогу в отношении многодетных семей, - передает "АиФ-Дагестан".

Принятие закона поспособствует обеспечению устойчивого развития экономики региона и поддержке предпринимателей с учетом влияния внешних факторов, - пояснил замминистра экономики Дагестана Камиль Изиев.