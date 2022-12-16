Вступил в силу девятый пакет евросанкций против России

16 дек. 21:16

Очередной, девятый по счету пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу - он опубликован в "Официальном журнале ЕС".

В черный список попали вице-премьер Татьяна Голикова, министры культуры, просвещения, науки и образования, семь губернаторов, а также 40 депутатов Госдумы и 44 сенатора, 20 членов Конституционного суда РФ.

Под рестрикциями оказались все парламентские партии, ВС, ВМФ, ВКС, Сухопутные войска.

Санкции введены и против представителей организации "Русское имперское движение", клуба "Русич" и Союза добровольцев Донбасса.

Ограничения распространяются и на Бориса Корчевникова, Марины Ким, Григория Лепса, Дмитрия Пучкова, Никиты Михалкова.

Включены в санкционный список Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточный банк.